Только половина проектов «СУ-155» в Москве будет достроена в ближайшее время

Только три из шести жилых проектов «СУ-155» на территории Москвы могут быть гарантированно достроены в ближайшие 1,5-2 года. По остальным объектам срок завершения строительства зависит от решения проблем с землей, заявил в интервью «РИА Новости» председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев.

Он уточнил, что трудности с землей есть по таким московским проектам «СУ-155», как Щербинка, Чертаново и улица Бочкова (Калибровский завод).

«Момент завершения строительства по каждому из этих трех объектов, имеющих проблемы с землей, необходимо отсчитывать не с сегодняшнего дня, а с даты закрытия вопросов с площадкой», – уточнил Тимофеев. Так, по проекту в Чертанове необходимо подписать соглашение с собственником земельного участка — ООО «Грандилекс». В свою очередь по Чертанову, по словам Тимофеева, достигнуто принципиальное согласие с ФСБ о снятии всех противоречий по вовлечению федерального земельного участка в хозяйственный оборот.

«В правительство Москвы 8 сентября на согласование поступил проект постановления правительства РФ по данному вопросу. На дальнейших этапах все стороны договорились ускориться, чтобы как можно быстрее возобновить работы на объекте», – рассказал чиновник.

Наконец, по проекту на улице Бочкова, отметил Тимофеев, федеральному санатору — банку «Российский капитал» — нужно договориться с ВТБ, в залоге у которого находится площадка.

«По иску ВТБ Калибровский завод признан банкротом, но город делает все возможное, чтобы завод остался в проекте. На днях в Москомстройинвесте состоялось совещание, где банки "Российский капитал" и ВТБ договорились об условиях уступки прав требования по кредитным договорам к ОАО "Калибровский завод". Это позволит завершить конкурсное производство, подписать мировое соглашение и оформить земельно-правовые отношения. Тогда реализация проекта возобновится с учетом интересов людей, купивших там квартиры», – напомнил он.

Всего, сообщил глава Москомстройинвеста, в Москве 1510 граждан пострадали от деятельности АО «СУ-155».