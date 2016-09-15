Путин: На крымские дороги выделено 18 млрд рублей, вопрос в их освоении

На финансирование дорог в Крыму выделено порядка 18 млрд руб. и теперь вопрос в том, как они будут осваиваться, заявил президент России Владимир Путин.

По его словам, строящийся Керченский мост - это не только сам мостовой переход, но и автомобильные и железнодорожные подходы к нему, строительство которых должно быть синхронизировано.

«Транспортный переход с самого начала эксплуатации должен действовать как единый слаженный механизм, обеспечивать быстрое и бесперебойное сообщение с Крымом», - сказал Путин в ходе заседания президиума Госсовета в Керчи.

Он заявил, что попросил Дмитрия Медведева посмотреть внимательно, как идут работы на стороне Крыма. «Напомню, в этом году мы добавили на дорожное строительство в Крыму дополнительно 5 млрд руб., всего 18 млрд руб. получилось по году», - добавил он.

По мнению Путина, это солидные средства, но «дело уже не в объемах, а в том, как осваиваются эти ресурсы».

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что состояние дорожной сети в Крыму оставляет желать лучшего, количество машин в республике резко возросло, а пропускная способность трасс снизилась. Он сообщил, что на сегодняшний день, согласно диагностике, проведенной в 2014 г., более 80% крымских дорог не соответствуют действующим нормативам.