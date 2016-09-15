IKEA рассматривает 30 площадок под пять ТЦ в Московской области

IKEA Centres Russia анализирует 30 площадок для торговых центров МЕГА и магазинов IKEA в Московском регионе, сказал журналистам гендиректор компании Милен Генчев.

По его словам, эти площадки включают как земельные участки, так и торговые центры. Компании интересны расположенные в привлекательных локациях торговые центры, в которые можно интегрировать магазин IKEA. Приоритетные направления для IKEA CR - северо-восток, восток и запад Москвы. Речи о сделках по покупке ТЦ пока не идет, компания находится на стадии оценки потенциальных активов для приобретения.

По словам М. Генчева, емкость московского рынка позволяет компании открыть еще пять магазинов IKEA, из них три - в торговых центрах МЕГА.

В России шведский производитель мебели IKEA работает с 2000 г., его сеть объединяет 14 торговых центров МЕГА с магазинами IKEA. Выручка IKEA в 2016 финансовом году, закончившемся 31 августа 2016 г., выросла на 7% до 34,2 млрд евро, самый большой рост продаж пришелся на Китай, Австралию и Канаду. IKEA пока еще не достигла поставленной в 2013 г. цели довести средний ежегодный рост продаж до 10%, чтобы в 2020 г. ее выручка составила 50 млрд евро.