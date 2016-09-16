«Самолет девелопмент» купил у RDI Group 137 га в новой Москве

Компания «Самолет девелопмент» приобрела у RDI Group земельный участок площадью 137 га для реализации крупного строительного проекта на территории новой Москвы в районе Остафьево, сообщает пресс-служба девелопера.

«На данном участке компания планирует строительство 1 млн кв. м жилых, коммерческих и инфраструктурных объектов», — отмечается в сообщении.

Также «Самолет девелопмент» и RDI Group достигнута договоренность о приобретении еще 817 га земли в этом же районе с целью расширения площади застройки.