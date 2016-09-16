Валютные ипотечники не смогли в суде добиться реструктуризации кредитов

Никулинский суд Москвы отказал в удовлетворении исковых требований 49 валютных ипотечников к Москоммерцбанку о реструктуризации их кредитов, передает корреспондент ТАСС из суда.

Как следует из постановления, суд не нашел оснований для удовлетворения иска заявителей. Суд огласил лишь резолютивную часть решения, полный текст которого будет передан сторонам позже.

Изначально исковое заявление было подано от 50 ипотечников. Однако в пятницу стало известно, что одна из них отказалась от претензий к банку, в связи с чем производство в этой части дела было прекращено.

Это был первый иск, поданный в суд валютными ипотечниками. Заемщики просили обязать Москоммерцбанк реструктуризировать ипотечные кредитные договоры по курсу, рекомендованному для этой цели Центробанком еще в январе 2015 г. По мнению юристов, любое решение суда будет прецедентным для многих валютных ипотечников. Банк просил отказать заявителям в удовлетворении их требований.

По словам представителя истцов Вячеслава Курилина, размеры платежей ипотечников в связи со скачками курса валют сильно изменились: так, одной семье вместо 80 000 руб. теперь ежемесячно нужно платить 216 000 руб., передает «РИА Новости». Он напомнил, что Центробанк дает радикальные поблажки банкам, но не обычным клиентам, поэтому нельзя говорить о равноправии сторон.

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