Доля авторских ресторанов в столичных торговых центрах выросла вдвое

Фуд-корты столичных торговых центров в последние два года активно занимают рестораны авторских концепций, в том числе и премиального уровня. Их доля за 2015 -2016 гг. увеличилась вдвое, говорится в исследовании компании CBRE.

За последнее время в московских ТЦ открылись: «Гранд Европейский экспресс» и Goodman steak house в ТРЦ «Европейский», Kabuki lounge & bar, OsteriaMario, Torro Grill, Zotman Pizza Pie в «Мега-Химки», Isola, Local Comfort Food, Fornetto, Be Funny в «Кунцево-Плаза», Porto Malteze, «Монстр Хиллс» в ТРЦ «Авиапарк», Zafferano, Nobu в ТРЦ Vegas Crocus City.

Всего, по данным компании «Ресторанный рейтинг», в Москве работают 1500 ресторанов, из них 600 заведений представляют собой известные авторские концепции, которые способны формировать трафик посетителей вне зависимости от размещения. Среди них такие заведения, как Sixty, «Карлсон», White Rabbit, Wine & Crab, La Maree, Porto, «Dr. Живаго», «Воронеж», «Кафе ПушкинЪ» и еще 591 бренд.

Директор отдела торговых помещений CBRE в Московском регионе Марина Малахатько считает, что появление ресторанов в ТРЦ «в большей степени обусловлено ростом роли торговых центров как life-style-центров, как городских зон community, куда люди приходят в том числе приятно провести время». «При этом рост культуры еды вне дома в Москве способствует тому, что качественные рестораны довольно хорошо себя чувствуют в рамках городских ТРЦ и показывают высокие обороты, сопоставимые с показателями ресторанов сети, размещенных в street-retail», - говорит Малахатько.