Среди российских регионов самое дешевое жилье сдается в Курске и Брянске – исследование

Самые дешевые однокомнатные квартиры на сегодняшний день можно снять в Курске и Брянске. Так, снять однокомнатную квартиру в Курске можно в среднем всего за 7175 руб. в месяц, в Брянске – за 8260 руб. На оплату съемного жилья местные семьи тратят в среднем по 17% от своего дохода. Такие данные приводятся в исследовании компании Domofond.ru.

Эксперты портала Domofond.ru проанализировали данные интернет-ресурсов Domofond.ru, Avito и Росстата о средней заработной плате населения и ценах предложения в сфере аренды жилья в 60 крупных городах страны и определили, в каких городах аренда жилой недвижимости наиболее доступна.

В большинстве других городов из топ-10 семьи тратят на аренду однокомнатного жилья в среднем 18% дохода в месяц. К таким городам относятся Ставрополь, Стерлитамак, Череповец, Пенза, Новочебоксарск, Салават, Рыбинск. Замыкает список лидеров Орел, где семья из двух работающих человек платит за жилье в среднем 19% от ежемесячного дохода.

Москва и Санкт-Петербург по уровню доступности однокомнатного жилья оказались в середине рейтинга, разделив 27-е и 28-е места соответственно. Семьи с двумя работающими взрослыми тратят на аренду квартир примерно 21% от дохода. При этом арендные ставки в Москве также являются самыми большими по стране. Так, столичную однушку в среднем сегодня можно снять за 29 470 руб. Аренда такого жилья в Санкт-Петербурге обойдется в среднем в 21 490 руб.

Городом с наименее доступными для населения однокомнатными квартирами является Сочи. В бывшей олимпийской столице средняя стоимость аренды такой квартиры уступает лишь Москве и составляет 23 940 руб. в месяц. В результате семья с двумя работающими взрослыми платит за проживание в Сочи в среднем 34% от своего дохода. «Это может быть связано с тем, что в последние годы город укрепил имидж одной из главных курортных столиц страны, поэтому многие местные жители стараются сдавать жилье по более высоким ценам», - говорится в исследовании Domofond.ru.