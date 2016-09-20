Москва потратит больше 2 млрд рублей на благоустройство дач и деревень в ТиНАО

В новой Москве садовые некоммерческие товарищества обустроят за средства бюджета, передает «Интерфакс». На эти цели до 2018 г. будет выделено более 2 млрд руб., сообщила пресс-служба столичного департамента развития новых территорий.

В СНТ построят детские и спортивные площадки. В дачные поселки проведут газ, электричество и воду и построят к ним удобные подъезды. Всего до 2018 г. планируется так благоустроить 30 деревень и 75 СНТ.

«Дачные поселки и СНТ занимают 6000 га (около 4%) территории ТиНАО. В них, с учетом сезона, проживают более 300 000 человек», - напомнил руководитель департамента Владимир Жидкин. Его слова приводятся в пресс-релизе.