«Сафмар» готовится к продаже Hilton и двух Holiday Inn – РБК

Финансовая группа «Сафмар», подконтрольная семье Гуцериевых — Шишханова, планирует продажу почти трети своих гостиниц, сообщает РБК со ссылкой на представителя международной консалтинговой компании по коммерческой недвижимости, главу международного инвестиционного фонда и замдиректора по развитию индустрии гостеприимства CBRE Станислава Ивашкевича. На продажу выставлены Hilton Moscow Leningradskaya (273 номера), «Holiday Inn Сущевский» (310 номеров) и «Holiday Inn Лесная» (301 номер).

Все эти активы и еще три – Marriott Royal Aurora, «Marriott Тверская» и Marriott Grand Hotel - находятся в залоге у ВТБ по семилетней кредитной линии на $390 млн. Продажа этих активов поможет закрыть большую часть обязательств семьи Гуцериевых перед ВТБ. На продаваемые отели приходится около 42% номерного фонда, подконтрольного «Сафмар» в Москве.

Поиск инвесторов, утверждают собеседники, начался в конце августа — начале сентября. Михаил Гуцериев через своего представителя заявил РБК, что продает «все и всегда, кроме родины. Родина — это святое». Он подтвердил готовность продать «нефть, газ, уголь, золото, недвижимость и все другое, что у нас есть», в том случае, «если предложенная цена отвечает» ожиданиям.