Дорогое жилье в Лондоне за год подешевеет на 9%

Дорогая недвижимость в Лондоне в текущем году продолжит дешеветь. Рост цен возобновится лишь в долгосрочной перспективе. Такой прогноз в своем исследовании дают аналитики международного агентства недвижимости Savills.

Самым уязвимым для ценовой коррекции оказалось жилье премиум-класса в центре Лондона, где средняя цена объекта составляет около 4 млн фунтов. С момента пикового уровня цен в 2014 г. до даты проведения референдума по Brexit в 2016 г. цены на недвижимость в центре британской столицы снизились на 8,1%, в том числе за первые шесть месяцев 2016 г. – на 2,2%, говорится в исследовании.

В результате, по мнению аналитиков Savills, для сохранения уровня продаж необходима дальнейшая коррекция цен на 6-7%. Это объясняется тем, что в настоящий момент покупатели наблюдают, как проходят переговоры по Brexit. По прогнозам Savills, цены на премиальное жилье в центре Лондона снизятся на 9% по итогам 2016 г. Затем в 2017-2018 гг. цены будут оставаться стабильными. Стоимость недвижимости вновь начнет расти в 2019 г., а суммарный рост за пять лет с 2017 по 2021 г. составит 21%.

Согласно прогнозам Savills по итогам 2016 г. падение цен на недвижимость премиум-класса Лондона вне центральных районов составит 5%.

«Один из первых трендов этой осени на рынке заключается в том, что продавцы, стремящиеся реализовать недвижимость в ближайшее время, уже снизили цены на 5-10%. Текущая ситуация напоминает 2002-2004 гг., время после периода роста рынка, когда значительные финансовые потрясения сопровождались неопределенным геополитическим фоном. Тогда в общей сложности цены упали на 10%», - говорит руководитель отдела исследований рынка жилой недвижимости Великобритании компании Savills Лусиан Кук.