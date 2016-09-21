Реконструкция улицы Нижние Мневники в Москве продлится год

Москомэкспертиза согласовала проект реконструкции участка улицы Нижние Мневники от дома 3 до дома 63 в рамках строительства южного участка Северо-Западной хорды (СЗХ). Об этом сообщила пресс-служба комитета, передает агентство городских новостей «Москва».

«В ходе работ дорогу расширят, движение будет осуществляться по трем полосам в каждом направлении. Появятся съезды на прилегающие территории, а также переходно-скоростные полосы. Для безопасности и удобства пешеходов в районе дома 16 будет построен подземный переход», — говорит председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов, слова которого приводятся в сообщении.

По итогам экспертизы сметная стоимость работ снижена на 12,5%. Общая продолжительность строительства составит 12 месяцев с момента подписания госконтракта.