В Москве снизят налог на апартаменты

В Москве создадут реестр апартаментов, которые будут облагаться налогом по пониженной ставке. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы, передает агентство городских новостей «Москва».

В настоящее время понятие «апартаменты» отсутствует в российском законодательстве. Для идентификации апартаментов, облагающихся налогом по пониженной ставке, власти Москвы и создадут специальный реестр. Соответствующий законопроект был одобрен в ходе заседания президиума правительства Москвы. Документ устанавливает пониженную ставку в 0,5% за первые 150 кв. м апартаментов площадью не более 300 кв. м.

Сегодня для апартаментов этой площади действует ставка 0,5%, кроме тех, которые находятся в торгово-офисной недвижимости — для них ставка равна 2% от кадастровой стоимости объекта. Таким образом, ставка для всех апартаментов площадью до 300 кв. м будет едина. На оставшуюся площадь будут действовать стандартные ставки для торгово-офисной недвижимости.

Однако пониженная ставка будет действовать только для одних апартаментов, которые не используются для предпринимательской деятельности и оформлены на собственника-физлицо. Собственники вторых и следующих апартаментов и апартаментов площадью свыше 300 кв. м будут платить налоги по стандартным ставкам для торгово-офисной недвижимости (в 2015 г. - 1,2%, в 2016 г. - 1,3%, в 2017 г. - 1,4%, в 2018 г. - 1,5% от кадастровой стоимости).

В ближайшее время мэр Москвы Сергей Собянин внесет законопроект в Мосгордуму.