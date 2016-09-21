Все квартиры в новостройках старой Москвы продаются за 434,5 млрд рублей

Стоимость всех квартир на первичном рынке старой Москвы (за исключением элитных и премиум-класса) составляет 434,5 млрд руб., говорится в сообщении компании «Миэль-новостройки».

«Нужно отметить, что 434,5 млрд руб. – это потенциальная стоимость всего предложения на первичном рынке, а вот совокупная стоимость всех сделок по данным квартирам, скорее всего, будет совсем другой в связи с тем, что застройщики активно предлагают дисконт, порой до 7-10%», — комментирует генеральный директор компании «Миэль-новостройки» Наталья Шаталина.

Больше всего квартир продается в сегменте комфорт – почти 17 000 (48% от общего предложения квартир). Их совокупная стоимость составляет 138,8 млрд руб., а средняя стоимость одной квартиры – почти 8,2 млн руб.

В новостройках экономкласса в реализации находится 4180 квартир. Совокупная их стоимость составляет 23,1 млрд руб. Таким образом, средняя стоимость квартиры в данном сегменте – 5,5 млн руб.

Бизнес-класс представлен 14 200 квартирами. Их совокупная стоимость достигает 272,6 млрд руб. Средняя стоимость лота составляет 19,2 млн руб.