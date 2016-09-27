Все больше жителей Москвы и регионов опасаются роста цен на жилье - Domofond.ru

За последние три месяца в России увеличилось число граждан, ожидающих повышения цен на жилье в ближайшее время. Таковы результаты общероссийского исследования, проведенного аналитиками Domofond.ru среди посетителей портала. В исследовании компании приняли участие 5 336 респондентов по всей стране.

Если на конец июня к повышению цен на жилую недвижимость готовились 18% граждан России, то на конец сентября их число выросло уже до 26%. Одновременно с этим значительно снизилось число граждан, ждущих понижения жилья в цене - с 31% на конец июня до 22% на конец сентября. Однако тех, кто считает, что до конца года резких колебаний в цене на жилье не произойдет, все еще подавляющее большинство - 51%.

Согласно данным Domofond.ru, в Москве также сильно выросла доля тех, кто ожидает роста цен на жилье - с 16% на конец июня до 25% респондентов на конец сентября. Еще 25% опрошенных москвичей считают, что жилье в столице подешевеет. Три месяца назад это число составляло 35%. Еще 50% москвичей считают, что ситуация на рынке до конца года не изменится.

В Санкт-Петербурге также стало больше тех, кто считает, что квартиры будут дорожать - 34% участников опроса (21% по итогам прошлого исследования). Только 17% петербуржцев полагают, что цены, напротив, станут ниже. Но большинство – 49% – все же уверено, что стоимость недвижимости останется на уровне III квартала.

Пессимистичнее всего настроены жители Сочи - 41% сочинцев считает, что жилье в их городе вырастет в цене в ближайшее время. При этом только 17% опрошенных в Сочи уверены, что жилье подешевеет. Роста цен ожидают также жители Волгограда, Воронежа, Казани, Краснодара, Красноярска, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Перми, Омска, Ростова-на-Дону, Самары, Саратова и Челябинска.

Меньше всего верят в рост цен на жилую недвижимость в своем регионе жители Севастополя - 16% опрошенных. Еще 27% опрошенных севастопольцев выступили за то, что цены снизятся. Кроме Севастополя, снижения стоимости жилой недвижимости активнее остальных участников опроса ждут только в Уфе.

Интересно, что большинство пользователей Domofond.ru (74%) считают IV квартал благоприятным для приобретения жилья, несмотря на прогнозируемое повышение цен, говорится в исследовании компании.