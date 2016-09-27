Полтавченко призвал не использовать в отчетах о ЖКХ фото прошлого века

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко на заседании городского правительства, где обсуждалась подготовка к зиме, призвал чиновников не использовать в отчетах о состоянии коммунального хозяйства фотографии города 1940–1950-х гг. прошлого века, передает «Интерфакс».

«Не надо в фотоотчетах использовать и отчитываться за трудовые успехи наших предков. Там у вас на фотографиях явно работники коммунального хозяйства 1940–1950-х гг. Давайте будем отчитываться о своих успехах», – заявил Полтавченко, обращаясь к руководителю комитета по благоустройству и дорожному хозяйству Владимиру Рублевскому, который использовал в своей презентации архивные советсткие фотографии (цитата по «Интерфаксу»).

Губернатор отметил на заседании, что в целом город готов к зиме, однако следует устранить существующие недочеты, в том числе и по ремонту систем теплоснабжения.

Как сообщил на заседании правительства Петербурга председатель комитета по энергетике и инженерному обеспечению Андрей Бондарчук, в ходе подготовки к отопительному сезону 2016–2017 гг. реконструировано около 712 км инженерных сетей, плановый ремонт прошли более 680 теплоисточников, передает «РИА Новости».

По его словам, при подготовке инженерного комплекса Петербурга к зимнему сезону было выявлено 30 потенциально опасных участков на сетях ГУП «ТЭК Санкт-Петербурга», которые к 1 сентября ликвидированы. Также было выявлено 24 потенциально опасных участка на сетях компании «Теплосеть Санкт-Петербурга», где устранение дефектов планируется полностью завершить к 10 октября.