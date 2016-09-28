Филиал Ельцин-центра в Москве разместится в усадьбе на Малой Никитской

В Москве филиал фонда «Президентский центр Б. Н. Ельцина» (Ельцин-центр) расположится в усадьбе Долгоруковых - Бобринских на Малой Никитской улице, памятнике федерального значения. Как пишет «Коммерсантъ», Управделами президента до конца 2017 г. проведет в ней реконструкцию, подрядчик работ был выбран в сентябре без торгов. ООО «Ремтехник» проведет работы за 1,33 млрд руб.

Здание усадьбы находится в оперативном управлении Ельцин-центра, рассказал «Коммерсанту» исполнительный директор учреждения Александр Дроздов. По его словам, там будет создано общественное музейно-выставочное пространство, где будут размещаться сменные экспозиции и проводиться камерные вечера, часть помещений будет отражать московский период жизни первого президента, а также исторический «пушкинский след» (в усадьбе бывал поэт). Центр будет открыт для города, в нем будут проводиться общественные программы, зимой во дворе хотят заливать каток.

Проект реконструкции Ельцин-центр согласовал с Москомнаследием и Главгосэкспертизой, отметил Дроздов. Управделами получило средства на эти работы по федеральной адресно-инвестиционной программе. По данным УДП, площадь застройки составит 2000 кв. м, общая площадь зданий — 6700 кв. м, в том числе наземная часть — 4800 кв. м. Здание будет рассчитано на 69 сотрудников, 40 посетителей выставочного комплекса, 8 читателей библиотеки и 65 посадочных мест общепита. Историческая планировка Главного дома будет «максимально приближена» к решениям середины XIX в., а в западной части корпуса, где не было художественной отделки, встроят лифт. На втором этаже разместятся представительские помещения центра для приема официальных лиц, кабинеты руководства, библиотека и многофункциональный зал. На третьем этаже сохранят только исторический коридор, остальные помещения будут перепланированы под современные офисы. Восточный флигель будет отдан под музейно-библиотечную зону, хранилище фонда разместится в подвале. В Западном флигеле будет ресторан. В бывшем Каретном сарае будет буфет для сотрудников. Как пишет газета, дизайн интерьеров будет разработан в стиле начала XIX в. Северный двор с выездом на Гранатный переулок используют для размещения гостевой автостоянки, площадок для отдыха и массовых мероприятий, в том числе для катка. Под всеми зданиями будет устроен подземный этаж с паркингом на 53 машины, там будут восстановлены винный и дровяной погреба.

На третьем этаже разместится офис Ельцин-центра (сейчас организация арендует помещения у коммерческой структуры), куда переедет и частный Фонд Ельцина во главе с Татьяной Юмашевой.