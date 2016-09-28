Инвестиции в столичное жилье на стадии котлована могут принести более 60% доходности

Инвестиции в покупку дорогих квартир в Москве на стадии котлована или подготовки площадки под строительство могут обеспечить доходность более 60% без учета инфляции, подсчитали эксперты компании Colliers International.

По данным Департамента жилой недвижимости Colliers International, средняя стартовая цена на квартиры бизнес-класса в Москве на сегодняшний день составляет 170 000-200 000 руб. за кв. м. На этапе сдачи в эксплуатацию и заселения жилого дома стоимость «квадрата» возрастает в среднем до 270 000-350 000 руб. за кв. м. Таким образом доходность вложений при входе в проект на момент старта его реализации и дальнейшей перепродаже квартиры после его сдачи составляет более 60%.

«В отдельных случаях рост стоимости составляет 100% и более, - комментирует Владимир Сергунин, партнер Colliers International. – А в целом, это классическая стартовая цена и классическая динамика цен для бизнес-класса». Сергунин также отмечает, что в проектах премиум-класса доходность еще выше. «По нашим данным, в большинстве проектов премиум-класса цена на завершающей стадии составляет сейчас свыше 500 000 руб. за кв. м. При этом стартовая была чуть более 200 000 руб. В некоторых проектах премиум-класса динамика цен такова, что прирост доходности может составлять до 25% за первые полгода с начала строительства», - говорит Сергунин.

По словам Владимира Сергунина, инвестиционное вложение в жилье бизнес- и премиум класса на начальной стадии является альтернативой инвестициям в коммерческую недвижимость. По данным Colliers International, инвестиции в торговую недвижимость приносят годового дохода в среднем 10-12%, в офисную - 9-11%.