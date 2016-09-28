Власти решили, в каких банках будут хранить средства строительные СРО

Документ, определяющий банки для размещения средств саморегулируемых организаций (СРО) в строительстве, подписан правительством России, сообщил журналистам в среду на XXII Всероссийском съезде СРО руководитель Минстроя Михаил Мень, передает «Интерфакс».

Одно из основных требований — собственный капитал банков должен быть не меньше 100 млрд руб. Всего в перечне, по словам Меня, насчитывается 12 банков. СРО должны будут размещать там свои средства с ноября 2016 г.

В конце июля со ссылкой на главу аппарата НОСТРОЯ Виктора Прядеина сообщалось, что из 97 млрд руб. компенсационных фондов СРО около 25 млрд руб. «зависли» в проблемных банках, у которых отобрали лицензию.

После перевода денег в одобренные правительством 12 банков, по словам Меня, «станет понятно, какой объем средств был утерян». Ранее Мень заявлял, что «руководство НОСТРОЯ не знает те объемы компенсационных фондов, которые сегодня существуют».

«Там говорится и о 70 млрд руб., и о 100 млрд руб., кто-то называет цифру в 25 млрд. руб. Мы этого не знаем. Все, что мы знаем, это что на компенсации за эти годы поступило всего порядка 70 млн руб. ", — говорил он (цитата по "Интерфаксу").