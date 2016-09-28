Экспертиза проекта сокращает затраты на строительство на 20% – Мень

Затраты на строительство сокращаются примерно на 20% после прохождения экспертизы. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ России Михаил Мень в рамках VI Всероссийского форума саморегулируемых организаций, передает Агентство городских новостей «Москва».

По его словам, до конца года планируется объединить Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов (ФАУ «ФЦЦС») и Главгосэкспертизу. Техническое задание по созданию Федеральной государственной информационной системы ценообразования в строительстве (ФГИС ЦС) уже готово.

«В ближайшее время мы проведем аукцион на тему того, кто будет вести разработку. Что касается эффекта, поскольку мониториться будет стоимость строительных материалов от заводов-производителей, это даст возможность формирования стартовой цены, приближенной к реальной стоимости. Пока о цифрах говорить рано, но опыт Главгосэкспертизы говорит, что порядка 20% сокращается смета затрат на проект, который проходит изучение достоверности стоимости в Главгосэкспертизе», - сказал Мень (цитата по агентству «Москва»).

По словам Меня, сейчас действует устаревший метод расчета смет и цен, основанный на нормативах 2001 г. В новую систему будет заложена актуальная информация о ценах на стройматериалы, изделия и конструкции, монтируемого оборудования, стоимости эксплуатации машин и механизмов, уровня оплаты труда рабочих.

Ранее председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление о создании ФГИС ЦС. Документ разработан министерством строительства и ЖКХ РФ в соответствии с законом, направленным на совершенствование системы сметного нормирования и ценообразования в строительстве.