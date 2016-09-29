Платные парковки в Москве будут дорожать

Власти Москвы через месяц решат, где в столице появятся новые платные парковки. Об этом заявил заместитель мэра столицы Максим Ликсутов на Международном экспертном совете по транспорту, передает агентство «Москва».

«В Москве мы реализуем программу развития парковки только в точечных местах, там, где есть проблемы с загруженностью мест, такая практика продолжится. Конкретных данных о том, где появятся такие места, у нас нет. Мы анализируем использование парковочных мест с точки зрения загруженности городских улиц. Через месяц мы будем иметь картину, на каких местах это целесообразно сделать, по каким тарифам», - сказал Ликсутов (цитата по агентству «Москва»).

По словам Ликсутова, специалисты рекомендуют столичным властям изменять стоимость платных парковок, чтобы снизить загруженность улиц, но «не чаще, чем раз в шесть месяцев». При этом стоимость парковок будет увеличиваться. «Говорить о снижении тарифов не приходится, будут ли меняться тарифы на увеличение - это вопрос нашего внутреннего исследования и анализа», - добавил заммэра.

По сообщению «Интерфакса», более 60% международных экспертов в ходе голосования высказались за применение точечной дифференциации тарифов за парковку в зависимости от времени суток, приближенности к объектам притяжения. Около трети также отметили, что московские тарифы требуют увеличения. При этом только 7,6% экспертов сочли, что тарифы не требуют изменений.

Заммэра подчеркнул, что благодаря платным парковкам правительству Москвы за несколько лет удалось кардинально улучшить дорожную ситуацию в городе. «С 2012 г., когда руководство Москвы начало активную работу по организации цивилизованного парковочного пространства, в столице на 23% снизилась потеря времени в пробках. И Москва перестала быть мегаполисом с самым плохим трафиком в мире. Также за это время оборачиваемость парковок выросла в 3,5 раза, было организовано 67 500 машино-мест», — сказал Ликсутов (цитата по «Интерфаксу»).