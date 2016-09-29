Власти Лондона проверят иностранных покупателей недвижимости

Мэр Лондона Садик Хан сообщил о масштабной проверке зарубежных инвесторов в недвижимость британской столицы. В интервью Guardian Хан пояснил, что необходимо разобраться, какую роль иностранные инвестиции играют в формировании лондонского рынка жилья. Коме того, мэр рассказал, что обеспокоен ростом цен на жилую недвижимость в городе.

Ранее «Ведомости» писали, что референдум о выходе Великобритании из Евросоюза (Bre­xit) и ряд налоговых и регуляторных изменений негативно повлияли на рынок жилья Лондона и, возможно, положили конец 20-летней истории роста цен на этом рынке.

Цены на жилье растут год к году и квартал к кварталу, но не так быстро, как раньше, говорит агент по продаже недвижимости в северном Лондоне Джереми Лиф.