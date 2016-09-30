Жилье в Москве в сентябре подорожало на 1,5% – эксперты

В сентябре столичные квартиры подорожали в среднем на 1,5%, подсчитали эксперты аналитического центра «ИРН-консалтинг». По данным компании, стоимость жилья выросла в валюте с $2660 до $2704 за кв. м. В рублях средняя стоимость метра поднялась с уровня 173 000 за кв. м в августе до 175 000-176 000 руб. за кв. м в сентябре.

«Для сравнения, в прежние годы, когда цены на недвижимость действительно росли, начало делового сезона могло принести более 5% прироста в месяц», - говорится в отчете «ИРН-консалтинга».

Динамика цен по типам квартир во многом компенсирует август. Если месяцем ранее лучше рынка показало себя дорогое жилье – современные монолитно-кирпичные дома и многокомнатные квартиры, то в сентябре, наоборот, типовые сегменты. В лидеры попали кирпичные дома советской эпохи – от пятиэтажек (рост на 3,1%) до сталинок (рост на 3,4%), а также трехкомнатные квартиры (2,2%). По сути, такое жилье представляет собой основной «костяк» рынка, пригодный для семейного проживания, но не столь дорогой, как современный монолит-кирпич. На среднерыночном уровне показали себя однокомнатные (рост на 1,7%) и двухкомнатные квартиры (рост на 1,5%).