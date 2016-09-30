Росавтодор рассказал, сколько дорог отремонтировали на средства «Платона»

Росавтодор с начала года отремонтировал более 1000 км автодорог в 40 регионах России за счет средств, полученных системой взимания платы с большегрузного транспорта «Платон», сообщил руководитель Росавтодора Роман Старовойт на международном инвестиционном форуме в Сочи.

«В 40 регионах отремонтировано больше тысячи километров автодорог, 28 мостов и три путепровода. Это те объекты, которые уже в этом году запущены с помощью системы взимания платы, - сказал Старовойт. - На ремонт дорог за счет средств системы "Платон" направлено почти 20 млрд руб.».

Гендиректор компании-оператора системы «Платон» Александр Советников сказал, что ежемесячные сборы «Платона» в среднем составляют 1,6 млрд руб., что полностью соответствует прогнозам. «К концу 2016 г. мы выйдем на плановый показатель в 20 млрд руб.», - заверил гендиректор. По его оценке, 87% из 760 000 зарегистрированных в системе «Платон» транспортных средств получили бортовые устройства.

В Росавтодор подано семь заявок на финансирование строительства дорог за счет денег, собранных с большегрузов, сообщил ранее «Ведомостям» представитель Росавтодора. Сбор заявок завершился 1 сентября, Росавтодор составил их рейтинг для инвестфорума «Сочи-2016».

Дороги общей протяженностью 252 км и стоимостью 157 млрд руб. будут строиться на основе государственно-частного партнерства (ГЧП). Федеральная доля более половины – около 85 млрд руб., знает федеральный чиновник, частное финансирование – около четверти (42 млрд), остальное дадут региональные бюджеты. Региональные дорожные фонды могут начать получать деньги на софинансирование ГЧП-проектов с I квартала 2017 г., объяснял Минтранс.