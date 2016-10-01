Шувалов ожидает рекордного числа заемщиков по ипотеке в 2017 году

Первый вице-премьер России Игорь Шувалов ожидает рекордного числа заемщиков по ипотеке в 2017 г., власти должны ответить на этот запрос.

«Есть такие экспертные оценки, что с понижением ключевой ставки - в частности в рамках форума многие говорили про ставку, и не только ключевую ставку, а финальную ставку для заемщиков - в 2017 г. мы ожидаем, что у нас будет рекордное число заемщиков по ипотеке. И нужно ответить на этот запрос предоставляемыми новыми площадками под строительство. В противном случае у нас это все выльется в более высокую цену», - сказал Шувалов.

По данным Агентства по ипотечному жилищному страхованию, объем выдачи ипотечных кредитов в России за январь-июль 2016 г. вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 40% - примерно до 775 млрд руб.

Ранее ЦБ сообщал, что российские банки в 2015 г. выдали почти 700 000 ипотечных жилищных кредитов на общую сумму 1,16 трлн руб., что в полтора раза меньше, чем в 2014 г. (1,76 трлн руб.)