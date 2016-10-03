Шувалов рассказал о рекордном числе ипотечных заемщиков в 2017 году

Рекордное количество ипотечных заемщиков ожидается в 2017 году, в том числе, в связи с понижением ключевой ставки, сообщил первый вице-премьер России Игорь Шувалов на президиуме Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам, передает «Интерфакс».

«Есть экспертные оценки, что с понижением ключевой ставки, вчера в рамках форума многие говорили про ставку, и не только ключевую, но и финальную для заемщиков в 2017 г., мы ожидаем, что у нас будет рекордное число заемщиков по ипотеке», — сказал он.

Нужно отвечать на этот запрос, предоставляя новые площадки под строительство, отметил Шувалов. «В противном случае у нас все это выльется в более высокую цену. (...) Я прошу вас всем своим проектным командам по теме "Жилье" поставить задачу — это должны быть кварталы, по возможности, массовые введения», — сказал он, обращаясь к губернаторам.

«Мы, скорее всего, будем предоставлять материальную помощь тем регионам, которые будут вводить кварталы, чтобы мы за федеральный ресурс могли поставить там школу и детский сад. Тогда это будет реальное облегчение для застройщиков», — отметил также вице-премьер.

По данным Агентства по ипотечному жилищному страхованию, объем выдачи ипотечных кредитов в России за январь-июль 2016 г. вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 40% — примерно до 775 млрд руб. По данным ЦБ, российские банки в 2015 г. выдали почти 700 000 ипотечных жилищных кредитов на общую сумму 1,16 трлн руб., что в полтора раза меньше, чем в 2014 г. (1,76 трлн руб.)