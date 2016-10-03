У московского парка Горького сменился директор

Департамент культуры Москвы не продлил контракт с директором ЦПКиО имени Горького Еленой Тюняевой и назначил нового руководителя, сообщили «Интерфаксу» в объединенной дирекции «Мосгорпарк».

С 4 октября этот пост займет Марина Люльчук, которая почти четыре года занимала должность директора «Мосгорпарка». «В ведении "Мосгорпарка" находится 100 парковых территорий, учреждение отвечает за контроль деятельности парков, благоустройство и содержание территорий, проведение мероприятий и регулярных занятий, продвижение деятельности парков», - рассказал собеседник агентства.

Он напомнил, что с 2012 г. до января 2016 г. «Мосгорпарк» координировал реализацию государственной программы Москвы «Развитие индустрии отдыха и туризма на 2012-2018 гг.».

В должности директора «Мосгорпарка» Люльчук курировала комплексное благоустройство Крымской набережной, Гончаровского парка, парка Садовники, Сиреневого сада, Аршиновского парка и парка Олимпийской деревни, разработку планов и концепций благоустройства парковых территорий до 2018 г.

До Тюняевой должность директора парка Горького занимала с 2011 г. Ольга Захарова, а весной 2011 г. директором парка был назначен Сергей Капков, в сентябре того же года возглавивший департамент культуры Москвы. В мае 2012 г. он был назначен министром правительства Москвы, а марте 2015 г. ушел в отставку.

В 2013 г. парку Горького отошли Воробьевы горы, партерная часть МГУ и территория Дворца пионеров.