В Москве значительно сокращается количество новых офисов

В Москве значительно сократился ввод в эксплуатацию офисных зданий. За 9 месяцев 2016 г. снижение в годовом выражении составило 46% (до 250 000 кв. м), говорится в исследовании компании CBRE.

В III квартале ввод составил 75 000 кв. м. По прогнозам аналитиков компании, во втором полугодии этого года будет введено на 63% меньше площадей, чем за аналогичный период прошлого года. В результате общий объем нового офисного предложения в 2016 г. не превысит 360 000 кв. м, что вдвое меньше, чем в 2015 г.