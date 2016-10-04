Квартиры бизнес-класса в новостройках Москвы подорожали на 5% в III квартале

Средняя цена предложения на рынке новостроек бизнес-класса Москвы по итогам III квартала 2016 г. выросла на 3–5% и к концу сентября составила 257 200 руб. за 1 кв. м, говорится в отчете компании Colliers International. По данным компании по итогам квартала, квартиры бизнес-класса предлагались в среднем по цене 250 850 руб./кв. м, апартаменты – 275 000 руб./кв. м. Специалисты компании связывают рост стоимости с повышением цен в прайс-листах отдельных объектов, находящихся на активной стадии реализации и строительства.

Лидерами по уровню цен стали центр Москвы и Северный округ – средняя цена предложения здесь составила 308 500 руб./кв. м. Самое недорогое предложение – на Юго-Востоке Москвы: здесь квартиру бизнес-класса в среднем можно купить за 179 400 руб./кв. м.

Средний бюджет на покупку квартир и апартаментов в III квартале вырос на 5% и составил 21 млн руб.

В этом году по объему ввода жилья рынок новостроек бизнес-класса обновил исторический максимум, считает партнер Colliers International Владимир Сергунин. «Суммарный объем нового предложения в III квартале 2016 г. можно оценить на уровне 224 000 кв. м, и это вдвое превышает показатель II квартала. По итогам III квартала 2016 г. объем предложения на рынке бизнес-класса вырос на 9% и составил 1,2 млн кв. м. По нашим данным, в активной фазе реализации в III квартале было представлено 82 комплекса».