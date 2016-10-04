Мэрия Москвы составила третий список «самостроя под снос»

В третий список объектов «опасного самостроя», который следует снести, мэрия Москвы включила 43 строения. Об этом объявил мэр столицы Сергей Собянин, который объяснил, что борьба с опасными объектами будет продолжена и активизирована. «Мы теоретически говорили о том, что самострой опасен для жизни и здоровья людей. Последний пожар на Алтуфьевском шоссе произошел как раз на объекте самостроя», - цитирует его агентство «Москва». По словам градоначальника, в третий список, в частности, попали строения рядом со станцией метро «Петровско-Разумовская». «Ко мне подходили граждане и просили там навести порядок. Антисанитария, криминал, незаконные мигранты - полный букет криминальной ситуации», - объяснил Собянин.

В перечень попали объекты общей площадью 26 700 кв. м, уточняет «Интерфакс». 15 строений площадью 21 200 кв. м находятся у метро «Петровско-Разумовская». По шесть объектов - в ЦАО и СЗАО, пять - в СВАО, четыре - в ВАО, три - в ЮАО, два - в ЮВАО, по одному - в ЮЗАО И ЗАО, добавляет «Москва».

В течение семи дней владельцы новых выявленных опасных объектов получат уведомления о добровольном демонтаже своими силами, сказал начальник Госинспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы Сергей Шогуров. Если владельцы разберут строения сами, они получат 55 500 руб. компенсации. Если у них нет возможности самостоятельно снести павильон до определенного срока, они могут попросить помощи у властей и получить компенсацию в 51 000 руб.

Уведомления о сносе самовольной постройки и заявления о согласии на снос самовольной постройки при содействии городских служб будут приниматься госинспекцией по недвижимости с 4 октября.

Первая волна сноса «самостроя» происходила в Москве в феврале 2016 г. Тогда власти снесли 103 объекта. Вторая волна сноса незаконных построек началась в Москве в ночь на 29 августа. Во второй список включены 107 торговых объектов.