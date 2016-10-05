На Таганско-Краснопресненской линии московского метро произошел сбой движения поездов

Поезда на Таганско-Краснопресненской линии московского метро следуют с увеличенными интервалами, что привело к скоплению большого числа пассажиров на станциях. В результате сбоя пассажиры южной части фиолетовой ветки метро не могут войти в вагоны, так как поезда, двигающиеся со стороны станции «Котельники» уже приходят переполненными. Инцидент привел к скоплению большого количества людей на платформах станций «Выхино», «Рязанский проспект», «Кузьминки», «Текстильщики» и других.