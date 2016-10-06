Жители Грозного назвали свой город самым безопасным в России

Портал Domofond.ru провел опрос, на основании которого составил рейтинг 300 крупнейших городов России, наиболее комфортных для жизни. Жители оценивали города по следующим критериям: экология, чистота, услуги ЖКХ, соседи, условия для детей, спорт и отдых, магазины, транспорт, безопасность и стоимость жизни.

Самым комфортным для жизни городом оказался Геленджик, на втором месте – Грозный, на третьем – Салехард. Также в первую десятку вошли Анапа, Дубна, Ноябрьск, Северск, Троицк, Ханты-Мансийск и Майкоп.

Самым безопасным городом жители назвали Грозный, самым дешевым - Янино-1 в Ленинградской области.

Самым экологичным городом стал Геленджик. Губкин стал лучшим сразу в двух разделах – чистота и транспорт. В категории «услуги ЖКХ» первым стал Нижневартовск. Грозный выиграл еще в одной номинации – соседи. Город с лучшими условиями для детей – Реутов, для спорта и отдыха – Дзержинский. В категории «магазины» победил Железногорск.

В конце рейтинга оказались Вязьма, Волгоград, Новошахтинск, Минеральные Воды, Кашира, Новочеркасск, Рославль, Ржев, Вышний Волочек и Гуково.