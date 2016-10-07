В Москве с начала года появилось 16 000 новых парковочных мест

В Москве за 9 месяцев 2016 г. ввели в эксплуатацию 40 объектов гаражного назначения на 16 400 парковочных мест, говорится в сообщении департамента строительства Москвы.

«Это 26 парковок на объектах улично-дорожной сети на 11 963 машиноместа, 11 парковок в жилых домах на 3604 машиноместа, 3 отдельно стоящих многоуровневых паркинга на 790 машиномест», — говорится в сообщении.

Всего в 2016 г. в Москве планируется ввести в эксплуатацию 67 объектов гаражного назначения на 25 370 парковочных мест.