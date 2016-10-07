Власти Москвы рассказали, как не стать обманутым дольщиком

Мосстройкомплекс разместил на своем официальном сайте обновленную «памятку дольщика», учитывающую изменения, внесенные в законодательство летом 2016 г. Об этом говорится на сайте ведомства.

Информация в «памятке дольщика» интересна прежде всего покупателям квартир в строящихся домах. В документе основное внимание уделяется возможным рискам покупки квартиры в строящемся доме. В нем дается подробное описание жилищно-строительных кооперативов (ЖСК), которые могут выступать застройщиками, а также возможных «серых схем», на которые не стоит попадаться.

«Внесенные в 214-ФЗ поправки дают контролирующим органам на местах дополнительные полномочия, но несмотря на это граждане должны проявлять бдительность и смотреть, что за документы они подписывают. Четыре шага "Как проверить застройщика?" прописаны в обновленной памятке», — приводятся в сообщении слова руководителя Москомстройинвеста Константина Тимофеева.