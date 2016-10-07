В Москве после 2020 года может появиться новая линия метро

После 2020 г. в Москве может появиться новая линия метро - «Рублево-Архангельская», передает ТАСС. Об этом журналистам объявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, пока предусматривается совместная работа Калининско-Солнцевской линии и северо-западного участка Третьего пересадочного контура. В будущем этот участок от станции «Хорошевская» до станции «Нижняя Масловка» войдет в состав ТПК, а участок от станции «Шелепиха» до станции «Деловой центр» будет преобразован в отдельную Рублево-Архангельскую линию, сказал чиновник.

Ранее сообщалось о планах строительства метро в Рублево-Архангельском, они были рассчитаны на далекую перспективу.