Ставрополь признан самым благоустроенным городом России

Всероссийский конкурс 2015 г. на звание «Самое благоустроенное городское (сельское) поселение России» выиграл Ставрополь. Это следует из распоряжения правительства об итогах конкурса. Документ от 7 октября был опубликован на сайте кабмина 11 октября. Призовые места получили также Уфа и Хабаровск (2-е место) и Красноярск.

Конкурс направлен на стимулирование активности органов местного самоуправления в вопросах развития жилищно-коммунального хозяйства и повышения благоустроенности территорий, напоминает пресс-служба правительства.

Конкурс на благоустроенность проводится Минстроем ежегодно для шести категорий муниципальных образований – административных центров регионов, городов с населением от 100 000 человек (сюда же входят внутригородские территории городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга), городов с населением менее 100 000 человек, сельских поселений с населением от 5000 человек, от 3000 до 5000 человек и менее 3000 человек.

При оценке муниципальных образований учитываются результаты работы за последний год в сфере реализации государственных и муниципальных программ по развитию ЖКХ и повышению благоустроенности. Также учитывается санитарно-эпидемиологическое состояние территории, обеспеченность населения объектами жизнеобеспечения и техническое состояние этих объектов, развитие государственно-частного партнерства, повышение качества и объема услуг населению, «архитектурно-композиционная завершенность и художественная выразительность городской и сельской застройки, cохранение историко-культурного и природного наследия», транспортное обслуживание и безопасность на дорогах, внедрение прогрессивных технологий, доступность для маломобильных групп граждан, состояние охраны труда.