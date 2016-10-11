Бесплатная приватизация жилья закончится в 2017 году – Мень

Бесплатная приватизация жилья в России скорее всего больше продлеваться не будет, сказал руководитель Минстроя России Михаил Мень на онлайн-конференции «Час с министром» в Общественной палате РФ, передает «Интерфакс».

«У меня такое ощущение, что в марте 2017 г. эта ситуация закончится», – пояснил министр.

Он отметил, что сроки бесплатной приватизации жилья неоднократно продлевались, но сейчас этого, вероятнее всего, не случится. Министр обратил внимание, что граждане, которые только планируют приватизировать жилье, должны максимально внимательно отнестись к этому моменту.

По словам Меня, более 70% россиян воспользовались возможностью бесплатно приватизировать жилье, причем большинство из них приняли такое решение в первые годы действия программы. Соответственно, добавил министр, из того жилья, которое потенциально может быть приватизировано, осталось около 30%. Однако на сегодняшний день такой активности, как раньше, уже не наблюдается.

Мень считает, что многие люди действительно не хотят оформлять право собственности на квартиру, ведь в этом случае им придется ее содержать. Например, если квартира не приватизирована, человеку, который в ней живет, не придется платить за капремонт, эти взносы вместо него заплатит муниципалитет.

Ранее замглавы Минстроя Олег Бетин сообщал, что ведомство предлагает отказаться от приватизации социального жилья для всех категорий граждан, кроме детей-сирот и оставшихся без попечения родителей.

«Я думаю, наступил период, когда массовую приватизацию надо останавливать, оставить для детей-сирот, тех, кто остался без родителей, и дать им возможность выбора социального найма или передачи в собственность через определенный период времени», – сказал Бетин.