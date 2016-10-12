Число пустых магазинов в торговых центрах Москвы продолжает расти

Доля свободных площадей в торговых центрах Москвы увеличилась с 8,0% до 8,5% в III квартале, говорится в сообщении компании JLL. По прогнозам экспертов компании, этот показатель к концу года может вырасти до 9%.

«Увеличение объема вакантных площадей в первую очередь связано с вводом новых торговых центров. Около 70% свободных площадей на рынке приходится на объекты, открытые с 2014 г.» - комментирует Татьяна Мальянова, начальник отдела аренды торговых центров компании JLL. По ее словам, в отдельных новых торговых центрах уровень незанятых помещений может достигать 50-60%. Вместе с тем, доля вакантных площадей в ключевых торговых центрах немного сократилась - с 1% до 0,7%, говорит Мальянова.

По оценке аналитиков JLL, объем ввода торговых центров в Москве составил 370 000 кв. м за первые 9 месяцев 2016 г., что на 4% меньше показателя за аналогичный период годом ранее. В том числе в минувшем квартале на московский рынок вышло 190 000 кв. м: ТРЦ «Океания» (60 000 кв. м), «Хорошо!» (53 000 кв. м), «Косино Парк» (39 000 кв. м) и вторая очередь ТЦ «Метрополис» (38 000 кв. м), что в четыре раза выше результата аналогичного периода 2015 г.

В целом за весь 2016 г. московский рынок торговых центров должен увеличиться на 501 000 кв. м, что на 11% меньше результата 2015 г. По итогам года объем рынка качественных торговых площадей Москвы превысит 5 млн кв. м.