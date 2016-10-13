Около 200 московских хостелов допустили к работе на ЧМ-2018

Около 200 московских хостелов прошли классификацию для работы на чемпионате мира по футболу в 2018 г., сообщается на сайте столичной мэрии.

С начала года департамент национальной политики, межрегиональных связей и туризма Москвы совместно с Роспотребнадзором и прокуратурой города провел 214 проверок хостелов на соответствие санитарным нормам.

Совместные рейды департамента, прокуратуры и Роспотребнадзора по хостелам начались в марте этого года. Для проверок выбирались гостевые дома, на которые жалуются москвичи. Большая часть подобных объектов находится в жилом секторе. Типичные нарушения, которые допускают недобропорядочные владельцы хостелов, – отсутствие отдельного входа и вывески, чересчур большое количество койко-мест и нехватка санузлов.

По результатам проверок в этом году была приостановлена деятельность 35 хостелов. За нарушения требований санитарного и потребительского законодательства на владельцев этих объектов за последние месяцы наложено 357 штрафов на сумму 4 млн руб. В прошлом году владельцам хостелов выписали 133 штрафа на 2,6 млн руб.

Срок классификации гостиниц и хостелов в России истекает 1 января 2017 г. К этому времени они должны получить сертификат, разрешающий заниматься профильной деятельностью. Всего на сегодняшний день классификацию в Москве прошли около 800 объектов для размещения туристов. Ранее сообщалось, что сервисы бронирования, среди которых booking.com, bronevik.com, ostrovok.ru, hrs.com, будут указывать, прошел ли отель или хостел классификацию. В будущем такие системы станут предлагать только классифицированные отели.

Среди требований к хостелам, проходящим классификацию, – соблюдение санитарных и пожарных норм, юридическое оформление в качестве гостиницы (в том числе перевод помещения из жилого в нежилое, если это необходимо).

На сегодняшний день в Москве работает почти 700 гостиниц, 352 хостела с общим фондом более 50 000 номеров (92 100 мест). Примерно 75% номеров относится к экономичному сегменту (эконом-класс, хостелы, мини-отели), 25% – к бизнес-классу. Прогнозируют, что к 2018 г. гостиничный фонд вырастет до 108 600 мест за счет строительства новых и реконструкции существующих гостиниц (данные департамента национальной политики, межрегиональных связей и туризма).