Ученые попросили патриарха не забирать для РПЦ Палаты Аверкия Кириллова

Представители научной общественности попросили патриарха Московского и всея Руси Кирилла не допустить передачи церкви здания Института наследия в центре Москвы - бывших палат Аверкия Кириллова, здания XVII века на Берсеневской набережной, где сейчас располагается Институт культурного наследия. Как сообщает «Интерфакс», открытое письмо предстоятелю РПЦ подписали директор института Арсений Миронов, глава Союза краеведов России и Московского краеведческого общества Владимир Козлов, председатель центрального совета Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Галина Маланичева, директор Государственного НИИ реставрации Дмитрий Антонов.

«Вы всегда поддерживали русскую культуру и ученых, которые занимаются ее изучением и просветительством в условиях острейшего недофинансирования отрасли. Просим Вас не забирать историческое здание палат Аверкия Кириллова у Научно-исследовательского института культурного и природного наследия, что особенно политически важно в канун 110-летия основателя института - академика Д.С.Лихачева», - говорится в обращении. В нем говорится, что Московская патриархия подготовила письмо в Росимущество для передачи здания. Авторы послания напоминают, что здание Кирилловских палат на протяжении всей истории было светским владением.

«Это редчайший образец частного жилого строительства второй половины XVII-самого начала XVIII веков. Несмотря на то что Никольская церковь и палаты Аверкия Кириллова находятся в непосредственной близости, они всегда принадлежали разным владельцам. Как свидетельствуют исследования московских краеведов, церковь Святителя Николая всегда была приходской, на что указывает кладбище вокруг нее», - сказано в письме. Его авторы указали на то, что в XIX в. в здании палат под патронажем Александра II действовало Московское археологическое общество, которое спасло палаты от разрушения, проведя реставрацию, «ставшую первым опытом научной реставрации в истории нашей страны».

Они считают, что здание не имеет для Церкви никакого исторического или символического значения, между тем как для научного сообщества является «колыбелью отечественного памятниковедения и музееведения».

О том, что служба имущественных отношений РПЦ намерена получить в безвозмездное пользование палаты Аверкия Кириллова, 5 октября написала «Газета.ру». Она сослалась на письмо этой службы игумену Кириллу (Сахарову), настоятелю соседнего храма Николая Чудотворца, который составляет архитектурный ансамбль с палатами. В письме Церковь предупредила, что «в соответствии с законодательством РФ ведет подготовку пакета документов для оформления в безвозмездное пользование объекта культурного наследия федерального значения «Палаты. Пристройка к палатам. XVIII в., архитектор И.П. Зарудный», цитировало издание. Из письма следовало, что РПЦ собирается подать документы с претензией на здания от имени храма Николая Чудотворца, однако тот не оформлен юридическим лицом, «поскольку руководство храма поддерживает старообрядческие традиции и, в частности, не желает проходить через юридические процедуры», писала «Газета.ру». Помощница игумена Кирилла Антонина Шевелева тогда подтвердила, что получено такое предложение от РПЦ. «На приходском совете было решено, что мы не против того, чтобы РПЦ взяла себе здание, — сказала она. — Мы сами еще два года назад просили палаты себе под старообрядческий центр».

Комментируя сообщения СМИ, глава Финансово-хозяйственного управления (ФХУ) Русской православной церкви митрополит Рязанский и Михайловский Марк заявил 10 октября «РИА Новости», что в РПЦ нет «Службы имущественных отношений», а есть ФХУ. На вопрос о намерениях получить палаты дьяка Кириллова митрополит сказал, что «пока этот вопрос еще не решен до конца, то есть ясности еще нет». По его информации, у Никольского прихода «были планы какое-то время назад получить это в пользование, но пока определенности здесь нет».

Оснований для передачи палат в собственность РПЦ достаточно, так как это здание вместе с прилегающим храмом представляет единый архитектурный комплекс, заявила 11 октября ТАСС глава юридической службы Московской патриархии игумения Ксения (Чернега). Она подтвердила, что готовятся необходимые документы, которые будут направлены в Росимущество. По словам юриста, «согласно законодательству, религиозным организациям в собственность или в пользование могут передаваться не только культовые объекты или иные объекты, имеющие безупречно и бесспорно религиозное назначение, но и объекты, не имеющие религиозного назначения, как упомянутые палаты, но образующие единый комплекс с религиозным объектом, и в данном случае как раз вот эти вот палаты попадают под данные признаки».