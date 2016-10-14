Малазийский инвестор в ноябре начнет застройку игорной зоны в Приморье

Один из инвесторов игорной зоны «Приморье» под Владивостоком, камбоджийская компания NagaCorp Ltd., в ноябре этого года начнет строительство первого объекта - гостиницу с казино за $70 млн. Информацию официально подтвердило руководство азиатского инвестора и девелопер проекта – Корпорация развития Приморского края. Об этом говорится на сайте администрации Приморья.

«Как сообщил председатель совета директоров компании NagaCorp Тим МакНелли, работа по созданию гостиничного комплекса с казино и аквапарком "Маяк" на территории интегрированного развлекательного курорта "Приморье" идет согласно графику», — говорится в сообщении.

Работу первого объекта планируется запустить уже летом 2018 г. «На данный момент мы совершаем последние штрихи по подготовке земляного участка. Строительные бригады нашего китайского подрядчика - компании China Harbour Engineering готовы приступить к строительству», – цитирует администрация слова МакНелли.

В рамках первой очереди строительства проектом компании предусмотрено создание 11-этажного гостиничного комплекса с казино, который будет включать в себя отель на 279 номеров и концертный зал на 2000 мест. В зале казино будут установлены 300 игровых автоматов и 30 игровых столов.

На строительство первой очереди компания потратит $70 млн. Общая сумма инвестиций в проект составляет $350 млн. Завершить создание развлекательного комплекса «Маяк» компания планирует к 2021 г.

Компания Naga Corp Ltd. является одной из самых крупных компаний в Азии по строительству казино, отелей и развлекательных зон. На данный момент под ее руководством успешно функционирует развлекательный комплекс NagaWorld, расположенный в столице Королевства Камбоджа городе Пномпень.