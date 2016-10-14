Собственники дорогих квартир в Москве просят за аренду в среднем 315 700 рублей

Средневзвешенный бюджет предложения по аренде дорогих квартир в Москве составляет 315 700 руб. При этом клиенты хотят снять дорогое жилье гораздо дешевле - средневзвешенный бюджет спроса на такие объекты в Москве составляет 245 000 руб., подсчитали аналитики компании Savills.

С начала года средневзвешенная ставка аренды на элитные квартиры упала 6%. За год падение оказалось еще глубже - на 17%.

Снижается и предложение в этом сегменте. Так, с начала года число дорогостоящего жилья, предлагаемого в аренду, снизилось на 18%, говорится в отчете Savills. По данным компании, за последний год в пяти из 14 районов Москвы, где представлены квартиры для высокобюджетной аренды, объем предложения уменьшился в среднем более чем на 20%. Заметное снижение данного показателя было зафиксировано в таких районах, как Арбат-Кропоткинская (-45%) и Тверская-Кремль (-23%).

Почти 2/3 предлагаемых в аренду элитных квартир (64%) – с двумя и тремя спальными комнатами (по 35 и 29% рынка соответственно). При этом практически в равных долях представлены варианты с одной спальней (16%) и просторные объекты с четырьмя и более спальнями (18%).

Между тем число обращений от желающих снять дорогое жилье растет. По данным Savills, в целом за январь - сентябрь 2016 г. было зафиксировано на четверть больше обращений от потенциальных арендаторов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самым популярным районом у арендаторов элитного жилья стал Ленинградский проспект - практически каждый пятый потенциальный арендатор рассматривал квартиру в этом районе.