Мединский собрался пожаловаться Шувалову на Росимущество

Министр культуры Владимир Мединский намерен пожаловаться первому вице-премьеру Игорю Шувалову на Росимущество. Он сказал ТАСС, что ведомство предъявляет слишком строгие требования к проектам восстановления исторических памятников, арендованных на 49 лет по цене 1 руб. за 1 кв. м. По словам министра, до сих пор ни один такой проект не согласован, хотя были поданы десятки заявок. «Я буду жаловаться Шувалову, невыносимо, ничего не согласуют», - добавил он.

Министр также предложил провести анализ памятников на территории Владимирской области с последующим выставлением их на торги. Как уточнил Мединский, Росимущество еще несколько лет назад должно было передать Минкультуры около 2000 памятников, однако до сих пор этого не сделало.

Комментарием Росимущества ТАСС пока не располагает.