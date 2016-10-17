Мосгорсуд продлил арест Сергею Полонскому

Мосгорсуд продлил арест бизнесмену Сергею Полонскому, обвиняемому в хищении нескольких миллиардов рублей при строительстве жилья, передает «Интерфакс».

«Суд приходит к выводу о том, что ходатайство Генеральной прокуратуры о продлении обвиняемому Полонскому меры пресечения в виде заключения под стражу подлежит удовлетворению», - говорится в решении судьи, оглашенном по итогам рассмотрения ходатайства.

Согласно постановлению, бизнесмен останется под стражей до 10 ноября.

Защита бизнесмена намерена обжаловать продление ему ареста.

Полонского обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере при строительстве ЖК «Кутузовская миля» и «Рублевская Ривьера». Согласно версии следователей, обвиняемый похитил более 2,5 млрд руб. у участников долевого строительства жилищного комплекса «Кутузовская миля». Пострадавшими от его действий сотрудники правоохранительных органов признали более 80 граждан. 15 мая прошлого года он был задержан в Камбодже за нарушение местного миграционного законодательства. Через два дня его депортировали в Россию и поместили в сизо «Матросская Тишина».