Ночью произошло задымление на оранжевой ветке московского метро

После закрытия московского метро для пассажиров в ночь на вторник на Калужско-Рижской линии произошло задымление. Как сообщал «Интерфаксу» источник в экстренных службах города, работники подземки услышали хлопок в тоннеле между платформами «Беляево» и «Калужская». После этого на обеих станциях началось задымление.

Позднее в московском управлении МЧС сообщили, что причиной задымления стало короткое замыкание на расстоянии 500 м от «Беляево». Никто не пострадал. Проверка завершилась в 2.38 мск.