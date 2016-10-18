UFG Real Estate купит у структур «Татнефти» бизнес-центр «Мельников хаус» в Москве – РБК

UFG Real Estate, управляющая инвестиционными фондами, собирается приобрести у структур «Татнефти » бизнес-центр «Мельников хаус» в центре Москвы. Об этом сообщили во вторник, 18 октября, агентству РБК представители четырех международных консалтинговых компаний по недвижимости.

По их словам, сделка объемом $80 млн, которая уже находится в настоящий момент на финальной стадии, станет второй по величине в сфере офисной недвижимости с начала текущего года.

Управляющий директор UFG Real Estate Михаил Тарасов заявил РБК, что пресс-релиз о завершении сделки появится в ближайшее время, а представитель «Татнефти» пока не предоставил комментария агентству.

Как отмечает РБК, бизнес-центр «Мельников хаус», о котором идет речь, располагается в 500 метрах от станции метро «Комсомольская» и занимает два здания.