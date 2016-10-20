Власти Москвы ищут проектировщика мостов и дорог около Парламенского центра в Мневниниках

Департамент строительства Москвы объявил конкурс для определения проектировщика улично-дорожной сети на территории Мневниковской поймы. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Начальная (максимальная) цена контракта – 385,5 млн руб. Победитель конкурса должен будет спроектировать два пешеходных моста через Москву-рек и набережную реки.

Всего в Мневниковской пойме предстоит построить и реконструировать почти 18 км дорог, а также 11 км пешеходных и дорожных ограждений.

Проектно-изыскательские работы должны быть выполнены в течение восьми месяцев с даты заключения контракта.

Подведение итогов конкурса запланировано на 9 ноября, добавляется в нем.