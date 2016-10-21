Шувалов: Вход в многоквартирные дома должен быть «с земли»

Вход в подъезд с «с земли» необходимо сделать обязательным стандартом при строительстве жилья, заявил первый заместитель председателя правительства Игорь Шувалов сегодня во время осмотра экспозиции форума «Среда для жизни: новые подходы» в Казани.

«Я уже сейчас видел новые проекты без лестниц. Думаю, что необходимо принять стандарт о проектировании входа в подъезд "с земли", а не плодить пандусы, которые неудобны для граждан, особенно с ограниченными возможностями», - сказал он. Шувалов отметил, что в подъездах многоквартирного дома необходимо создать комфортное общественное пространство. «Консьерж необязателен, но общественное пространство в подъезде должно быть», - считает он.

На форуме "Среда для жизни: новые подходы" российские и зарубежные эксперты в области урбанистки и архитектуры, девелоперы, застройщики, проектировщики и представители власти обсуждают общую масштабную задачу по изменению подходов к жилищному строительству и принципов благоустройства во всех регионах России.

В мероприятии принимают участие первый заместитель председателя правительства РФ Игорь Шувалов, президент Татарстана Рустам Минниханов, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаил Мень, гендиректор Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) Александр Плутник.