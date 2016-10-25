Музей «Петергоф» считает передачу «Роснефти» «счастьем» для дворца Романовых

ФГБУК «Государственный музей-заповедник «Петергоф», под управлением которого находится бывший дворец Романовых в Ропше, считает грамотным ходом передачу этого дворца в долгосрочную аренду «Роснефти». У музея хватает денег только на охрану и консервацию этого дворцово-паркового ансамбля, оплатить его воссоздание музей и Министерство культуры не смогут. Это «Интерфаксу» сообщила гендиректор «Петергофа» Елена Кальницкая. Ранее «Ведомости» сообщили, что главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин и министр культуры Владимир Мединский попросили президента Владимира Путина передать «Ропшу» в долгосрочную аренду нефтяной компании. Предполагается, что «Роснефть» отреставрирует дворец и затем займет его.

«Идея о привлечении крупного инвестора давно витала в воздухе, переговоры шли», – сказала Кальницкая. Она объяснила, что «загородные дворцы требуют неподъемных для музея финансовых затрат» и ГМЗ «Петергоф» сейчас содержит «Ропшу» на свои средства. «Она законсервирована, она охраняется, но больше мы не потянем, – объяснила Кальницкая. – Минкультуры нам ясно дало понять, что денег на реставрацию и создание в Ропше музея нет. Если эта передача случится, это будет огромное счастье для дворца, а ГМЗ "Петергоф" будет со своей стороны помогать научными, искусствоведческими, историческими консультациями и т. д.».

Мединский раньше говорил телеканалу «Санкт-Петербург», что для восстановления дворца в Ропше требуются «неподъемные деньги». Он отмечал, что Минкультуры ведет переговоры «с одной крупной коммерческой структурой, которая, как мы надеемся, сможет восстановить этот дворец за свой собственный счет», напоминает «Интерфакс». «3–4 года – Ропша заиграет», – мечтал министр.

Кальницкая ранее заявляла, что стоимость реставрации превысит 5 млрд руб. Она предупреждала, что «руинированный памятник культурного наследия перейдет в памятник археологии», если не предпринять активных действий по его спасению в течение ближайшего года.

Ропшинский дворец – бывший дворец Романовых, входит в состав памятника всемирного наследия «Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним комплексы памятников». Дворец ведет свою историю от усадьбы, устроенной Петром Первым.

Ропшинский дворцово-парковый ансамбль расположен в 49 км к юго-западу от Санкт-Петербурга. Это бывшая резиденция Романовых. Строительство дворца здесь началось в 1725 г. Затем по поручению императрицы Елизаветы Петровны проект преобразования усадьбы разработал архитектор Бартоломео Растрелли. Входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Дворец известен тем, что в нем при невыясненных обстоятельствах в 1762 г. скончался Петр III – муж императрицы Екатерины II. После Октябрьской революции здесь были Всесоюзный рыбный питомник, колхоз имени Ленина, а также животноводческий совхоз «Октябрьский». В Великую Отечественную войну дворец был разрушен. После восстановления, сообщается на сайте Минкультуры, в Ропшинской усадьбе была размещена летная часть. Она покинула дворец в 1977–1978 гг. «При этом были сняты полы, двери и все, что можно было снять, – говорится на сайте Минкультуры. – С этого времени пользователь объектом культурного наследия отсутствовал». С 1980-х гг. здание дворца несколько раз горело, крыша и часть стен обрушились, парк запущен и замусорен, малые пруды превратились в болота. 8 января 2015 г. произошло обрушение колонного портика дворца, говорится на сайте Минкультуры.