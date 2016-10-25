Британское правительство разрешило строительство третьей ВПП в Хитроу

Британское правительство одобрило строительство третьей взлетно-посадочной полосы для аэропорта Хитроу. Как сообщает ВВС, министр транспорта Крис Грейлин сказал, что это долгожданное решение укрепит связи Великобритании с внешним миром, создаст новые рабочие места и поддержит торговые связи королевства. Решение также одобрили бизнес-объединения и профсоюзы.

Руководство Хитроу заявило, что аэропорт готов к строительству третьей полосы и что это решение справедливое, не чрезмерно дорогое и несущее благо для всей страны.

Мэр Лондона Садик Хан выразил несогласие с правительством и заявил, что это решение неправильно и для Лондона, и для всей Великобритании. Раньше против расширения аэропорта выступал его предшественник Борис Джонсон. ВВС также напоминает, что несмотря на то что Хитроу наиболее популярен у бизнесменов, против строительства третьей ВПП выступали депутаты от избирательных округов, расположенных рядом с аэропортом или тех, над которыми пролетает большинство самолетов из Хитроу. Также против расширения аэропорта выступали экологи. Депутат-тори от округа Ричмонд-парк Зэк Голдсмит обещал ранее, что уйдет в отставку, если правительство даст добро на третью ВПП.

В июльском отчете правительственной комиссии говорилось, что было бы приемлемо и расширение аэропорта Гатвик, но это не принесло бы такой выгоды экономике и не помогло бы обеспечить столько дальних рейсов, как расширение Хитроу, напоминает «Интерфакс».

Строительство третьей полосы и сопутствующие работы оцениваются в 16 млрд фунтов ($20 млрд). По оценке правкомиссии, в итоге это принесет экономике страны 147 млрд фунтов стерлингов и создаст 59 000-79 000 рабочих мест. Ожидается, что третья ВПП начнет работать примерно через 10 лет.

Хитроу в 2015 г. обслужил 74,959 млн пассажиров, что на 2,2% больше, чем годом ранее, напоминает «Интерфакс». Услугами аэропорта пользуются 80 авиакомпаний, которые летают в 185 городов в 84 странах. В среднем в прошлом году аэропорт обслуживал 1293 рейса в сутки.