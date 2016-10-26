У метро «Петровско-Разумовская» начался снос двух павильонов

У станции «Петровско-Разумовская» Серпуховско-Тимирязевской линии метро начался демонтаж двух объектов самостроя. Как передает агентство «Москва», это сообщила пресс-секретарь государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы Мария Филаретова. По ее словам, владельцы разбирают павильоны своими силами. Сотрудник региональной общественной организации предпринимателей «Тиас», которой принадлежат объекты у метро «Петровско-Разумовская», подтвердил «Ведомостям», что собственник начал демонтаж построек.

Третий список построек, подлежащих сносу, московские власти утвердили 4 октября. В новый список включены 43 объекта общей площадью 26 700 кв. м. Наибольшее количество объектов, подлежащих сносу, расположены возле станции метро «Петровско-Разумовская» (15 объектов). По шесть объектов расположены в ЦАО, СЗАО, пять объектов - в СВАО, четыре - в ВАО, три - в ЮАО, два - в ЮВАО и по одному объекту - в ЮЗАО и ЗАО. Собственники, самостоятельно демонтировавшие свои объекты, получат право на компенсацию в размере 55 500 руб. за 1 кв. м. Демонтировать самострой необходимо будет в двухмесячный срок.

Филаретова сказала, что сносить объекты из списка опять будут ночью, это максимально удобно и не будет мешать пешеходам и автомобилистам.

В первый список объектов самостроя вошло 104 строения, которые власти сочли незаконно возведенными. 28 июня 2016 г. был одобрен новый план сноса, в который включены 107 построек общей площадью 31 000 кв. м, их разобрали до конца августа.